Carburants : des navettes maritimes réduisent leur vitesse

A Sept heures et demie sur le port de Brest, le bateau pour les îles de Molène et d'Ouessant fait son plein. Avec un carburant de plus en plus cher, la compagnie maritime a dû trouver des idées pour économiser. "Baisser la vitesse de nos bateaux d'un nœud a été une solution pour faire face à cette hausse des prix du carburant. Ce bateau contient 25 000 litres de carburant. Et chaque semaine, nous y gagnons 5 000 litres en baissant uniquement la vitesse de nos bateaux", explique David Roulleaux, directeur de la compagnie "Penn Ar Bed". La compagnie fait donc 10 000 euros environ d'économies par semaine. Réduire la vitesse permet de moins solliciter le moteur et donc de consommer moins. Le capitaine doit tout de même jongler entre plusieurs paramètres comme la météo, la marée et les temps de chargements. La durée de la traversée augmente forcément de dix minutes pour Ouessant et cinq minutes pour Molène. À bord, les passagers ne s'en plaignent pas. "On profite un peu plus longtemps de la traversée. Et en plus, il fait super beau donc aucun problème", nous affirme une passagère. Et en plus, aucune incidence sur le prix du billet. D'autres compagnies ont aussi choisi de réduire leurs vitesses de traversée comme les vedettes de Bréhat : quatre nœuds de moins. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens