Carburants : des prix à la baisse jusqu'à quand ?

À la pompe ce jeudi matin, les yeux sont rivés sur le compteur. Les prix continuent de baisser. Une bonne nouvelle, surtout pour les gros rouleurs. Nous avons justement croisé un chauffeur de taxi. Il parcourt jusqu’à 5 000 kilomètres par mois. Cette baisse, il l’attendait avec impatience. "Quand on fait 300 kilomètres par jour avec le prix abaissé d’une vingtaine de centimes par litre, c’est toujours agréable pour nous", confie-t-il. Cette semaine, les prix des carburants sont revenus à leur niveau de février, juste avant le début de l’offensive russe en Ukraine : 1,79 euro en moyenne pour le diesel, et même 1,74 euro pour l’essence. Une baisse continue depuis neuf semaines qui pourrait durer. En effet, la demande mondiale en pétrole diminue. Dans deux semaines, le carburant coûtera encore moins cher avec l’entrée en vigueur de la nouvelle ristourne accordée par l’État. Elle passera de 18 à 30 centimes par litre et sera valable jusqu’au 31 octobre. TF1 | Reportage A. Fourcade, A. François-Poncet