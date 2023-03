Carburants : des prix bloqués à 1,99 €/L

Ce mardi le gasoil était à deux euros, et 1,99 euro ce mercredi matin. Dans cette station Total aux portes de Briey (Meurthe-et-Moselle), les prix au litre ont été bien plafonnés en dessous de deux euros. C’est une bonne nouvelle pour les habitués même si cela reste cher de faire le plein. "C’est bien, mais cela pourrait être mieux", témoigne cet automobiliste. Mais pour les exploitants comme Samuel Rolland, il est impossible d’afficher des prix plus bas. Dans cette autre station Total, les prix sont aussi bloqués à moins de deux euros le litre. Et même sentiment de bénéficier d’un coup de pouce qui est un peu insuffisant. Dans un secteur rural où les transports en commun sont limités, la voiture est toujours indispensable. Ils sont nombreux à toujours traquer le meilleur tarif. En effet dans certaines stations, il est à 1,85 euro et même à 1,63 euro. Cela fait désormais un an et demi que le prix moyen du litre de gasoil n’est plus descendu en dessous de 1,50 euro. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse