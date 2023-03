Carburants : des réquisitions pour éviter les pénuries

Elle devait éviter la pénurie de carburant, la perquisition a plutôt ravivé la contestation. Depuis ce mardi matin, des dizaines de manifestants bloquent l'accès au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), dont une partie du personnel vient pourtant d'être remise au travail. Il est impossible pour les camions-citernes d'approcher. Plus aucune goutte d'essence ou de gasoil ne sort de là, et les manifestants comptent bien faire durer le blocage. Il faudra l'intervention des CRS quelques minutes plus tard pour déloger les manifestants. Réquisition dans le Sud, déblocage des piquets de grève plus au Nord au dépôt de Donges (Loire-Atlantique). Cette nuit, la police a délogé des manifestants. Il y a eu quelques tensions. Ce matin, il n'y a pas encore d'effet immédiat. Le seul camion croisé est celui des pompiers. Faut-il craindre alors une pénurie à l'échelle nationale, pas encore, mais la situation se tend. Il y a deux jours, seules 4% des stations étaient concernées, 8% lundi et 10% ce mardi. À Paris par exemple, devant certaines stations, des files d'attente sont en train de se créer. TF1 | Reportage C. Diwo