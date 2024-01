Carburants : des stations à moins de 1,67 euro le litre

Alain a consulté les prix sur Internet avant de faire le plein de son véhicule. C'est là qu'il a trouvé le moins cher des environs, 1,67 euro le litre. Une très bonne nouvelle pour démarrer l'année. Et juste avant d'aller faire les courses, sa femme, Christine, a une petite idée de ce qu'elle va acheter grâce à cette économie. La baisse est tellement importante qu'il y avait beaucoup de monde à la pompe ce mardi matin. Pour 1,67 contre 1,93 euro en septembre, sur un plein de 50 litres, c'est une économie de plus de treize euros. Pour ceux qui utilisent leur voiture au quotidien pour aller travailler, faire le plein donne le sourire. Bonne nouvelle, le prix du gazole entraîne celui du sans plomb dans sa chute. Dans une autre station, il s'approche du 1,70 euro, une sorte de barrière psychologique. Après les fêtes et les lourdes dépenses qui les accompagnent, cette baisse du prix des carburants va permettre aux 48 millions d'automobilistes de récupérer un peu de pouvoir d'achat. TF1 | Reportage M. Fiat, P. Humez, T. Becan