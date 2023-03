Carburants : des trajets au compte-goutte

Une station-service qui ne manque d'aucun carburant, c'est assez rare depuis dix jours en Loire-Atlantique. Il y a donc embouteillages à la pompe. "Aujourd'hui, j'ai trouvé une station ouverte. J'ai vu que c'était fini pour tout ce qui était grève, donc je vais faire le plein", explique un automobiliste. Dans le département, une station sur trois est en rupture de carburants. C'était pratiquement deux fois plus avant-hier. Les automobilistes doivent s'adapter. Cette opticienne a été contrainte de revoir son emploi du temps. Certains ne se rendent plus sur leur lieu de travail, quand d'autres se déplacent à la sueur de leur front. Dans l'Hexagone, plus de 14% des stations manquent d'au moins un carburant. La situation se tend ces derniers jours en Île-de-France, notamment dans les départements de l'Essonne et du Val-de-Marne. Dans ce dernier, cela dure depuis huit jours, et selon ce gérant, ce n'est pas prêt de s'arranger. Pas de réapprovisionnement avant lundi. Les stations encore fournies devraient voir les files d'attente s'allonger ces prochains jours. TF1 | Reportage J. Cressens, M. Giraud, D. Bordier