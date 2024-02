Carburants : dix centimes de plus en un mois

Les vacances se terminent pour Estelle avec un goût amer. "On réfléchit à deux fois avant de prendre la voiture. Quand il faut mettre un plein d'essence à 120 euros, c'est devenu un luxe", se plaint-elle. Depuis le début de l'année, le prix au litre du carburant augmente : dix centimes de plus pur le gasoil et sept centimes pour le sans-plomb. Ici, les tarifs avoisinent les 1,80 euro. Sur cette autre station essence, c'est presque deux euros le litre. Au moment de faire les comptes, le constat n'est pas réjouissant. À la pompe, tous gardent un œil attentif sur le compteur. Cette retraitée, elle, ne dépasse pas les 50 euros. Comment expliquer une hausse des prix si rapide ? La raison principale est la crainte de blocages dans l'acheminement du pétrole au Moyen-Orient, comme le souligne Salomée Ruel, professeure en management logistique d'Excelia Business School. Selon cette spécialiste, les prix du carburant risquent encore d'augmenter dans les semaines à venir. TF1 | Reportage M. Stiti, L. Lemaître.