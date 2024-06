Carburants, énergie : que disent les programmes ?

Baisser les prix à la pompe, une promesse de campagne pour le pouvoir d'achat des Français. "C'est une bonne nouvelle, tant mieux", se réjouit cet homme. Le Nouveau Front populaire propose de bloquer les prix des carburants. A combien, 1,60 euro, 1,80 euro ou deux euros ? Pour l'instant, pas de précision. Le Rassemblement national promet, quant à lui, de baisser la TVA à 20% aujourd'hui. Sur un litre de gazole à 1,68 euro, cette taxe représente 28 centimes. Avec la proposition du RN et une TVA à 5,5%, le prix du litre baisserait de 20 centimes, soit environ dix euros d'économie pour un plein. A noter que faire baisser la TVA serait priver l’État de seize à 17 milliards d'euros de recettes. Même proposition du Rassemblement national pour l'électricité. Pour un foyer ayant une facture annuelle moyenne de 1 057 euros, une baisse de la TVA à 5,5% sur le kilowatt-heure permettrait de faire 112 euros d'économies par an en moyenne. Pour sa part, le camp présidentiel s'engage à baisser les prix de l'électricité de dix à 15% dès le 1er février 2025 grâce à une production plus élevée. TF1 | Reportage E. Payro, M. Beringer, D. Pires