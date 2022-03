Carburants : la colère ne retombe pas

C'est une action symbolique pour crier leur détresse. Les entreprises des travaux agricoles veulent se faire entendre ce vendredi matin. Eux aussi subissent la hausse des prix du carburant. "Si on veut manger aujourd'hui, il va falloir faire quelque chose. Nous, dans l'entreprise, on consomme 200 000 litres de fioul. Avec le prix du carburant qui a doublé, ça ne peut pas continuer comme ça", raconte Patrick Magrex, gérant d'Eta Magrex. Ils sont partis à trois convois autour de Vannes (Morbihan) pour organiser une opération escargot avec leurs tracteurs. Sur la rocade, les embouteillages se forment. Mickaël en profite pour expliquer leur action. "C'est toujours important d'en parler pour que la population se rende bien compte que ce n'est pas évident pour une entreprise", lance-t-il. Certains apprécient peu le blocage et préfèrent passer le chemin, mais d'autres tiennent à leur témoigner leur soutien. Les entreprises de travaux agricoles demandent un gel des prix du carburant et une suppression de leurs taxes. Si l’État ne leur propose rien en ce sens, ils entendent poursuivre leur action TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec