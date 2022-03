Carburants : la facture bientôt trop lourde pour les pêcheurs

Comme chaque semaine, le "Marie-Catherine" doit faire le plein. Le bateau repart en mer ce vendredi soir. Après une heure de remplissage de cuve, c'est la surprise à la caisse. Le carburant représente 40% des charges de l'armateur et cette hausse de tarif pèse directement sur les salaires de l'équipage. "Ce qu'on fait ce matin, je sais déjà ce que les gars vont toucher. Vu le prix du gasoil, ça va être 400 euros pour la semaine. En travaillant 24 heures sur 24, ce n'est pas payé cher", explique Francis Jaouen, capitaine du bateau "Marie-Catherine". Nicolas Tardif est matelot depuis 30 ans. Son salaire est quasiment divisé par deux depuis quelques semaines. Face à cette situation, la pression s'intensifie sur les marins et les retours de pêche sont chaque jour de plus en plus difficile. Si les charges augmentent pour les pêcheurs, le prix des poissons, lui, est de plus en plus bas. Il est fixé par les mareyeurs en fonction de l'offre et de la demande. Les pêcheurs demandent un plafonnement d'urgence des prix du carburant. De nombreux emplois sont en jeu. TF1 | Reportage A. Vieira, X. Thoby