Carburants, la France à 2 vitesses

On peut observer une scène presque ordinaire devant les stations-service de Paris (75). Une heure d'attente et certains qui arrivent tout au bout du bout de la réserve. Face à la pénurie, une partie du pays résiste encore notamment en Bretagne et une partie du Sud-Ouest. Ici, il n'y a pas de file d'attente. Dans cette station-service de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), l'ambiance est plus détendue. Il n'y a pas de pénuries, mais déjà quelques stations fermées dans la région. Alors certains prennent les devants. Comment expliquer une telle différence ? Prenons une carte de l'Hexagone. La plupart des raffineries sont à l'arrêt, en grève ou bloquées. Celle de Donjeux (Haute-Marne) en revanche fonctionne parfaitement et alimente tout l'ouest du pays. Les besoins en carburant sont plus importants dans le Nord et l'Est du pays. Selon Anna Creti, professeur d'économie : "On a une demande très forte du côté des particuliers. À cela s'ajoute le trafic de marchandises avec aussi les transports routiers qui sont aussi très gourmands en carburant". Et quand la grève prendra fin, il faudra encore cinq jours pour redémarrer les raffineries, plus cinq autres jours pour ravitailler toutes les stations-service, soit une dizaine de jours pour un retour à la normale. TF1 | Reportage J. Garro