Carburants, la galère continue dans certaines régions

Surtout ne pas se fier au calme apparent. En Auvergne, c'est encore la pénurie totale dans 30% des stations du Puy-de-Dôme, une situation qui suscite la colère ce mardi matin. "Y en a vraiment ras le bol, puisqu'on ne peut rien faire, on est obligé de tout calculer", se plaint une automobiliste. En moyenne à Clermont-Ferrand, il faut se déplacer entre cinq à six stations avant de trouver une pompe disponible. C'est un calvaire pour ceux qui ne peuvent pas se passer de leur véhicule. Encore une station complètement vide en agglomération. La situation est-elle identique en zone rurale ? La plupart du temps, il faut parcourir quinze à 20 km et là encore, seuls ceux qui roulent au gasoil ont une chance d'en trouver. Il manque du sans-plomb 95 et 98 dans 58% des stations. Et jusqu'ici, ravitailler les zones rurales n'est pas la priorité des transporteurs. Quant aux gérants de stations, notamment chez Total, ils sont dans l'impasse et tiennent le même discours. Ils ignorent quand ils seront livrés. TF1 | Reportage N. Chiesa, P. Delannes