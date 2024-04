Carburants : la qualité différente selon les stations ?

Des dizaines d'automobilistes ont rencontré des pannes sur leurs véhicules. Leur point commun, avoir fait le plein dans cette station. Mais ce lundi matin, rien n'indique aux clients un quelconque dysfonctionnement. Mais ces consommateurs n'ont pas choisi cette station par hasard. Les grandes surfaces proposent en moyenne des carburants moins chers comparés aux stations des pétroliers. Mais cette différence de prix s'explique-t-elle par un combustible de moins bonne qualité ? Kamal Abdellaoui, garagiste indépendant, le constate, les pannes liées au carburant sont courantes. Et cela pourrait selon lui venir de l'entretien des cuves dans les stations-services. Pour éviter ce genre de déconvenue, il existe quelques astuces. Lorsque vous voyez le camion-citerne, il est déconseillé de faire votre plein d'essence. Le risque, c'est que le dépôt dans les cuves remonte à la surface et se retrouve dans votre réservoir. Dans l'idéal, il est conseillé d'attendre au moins une heure avant de faire votre plein. Votre voiture est aussi votre meilleure alliée, en cas de problème de carburant, elle peut vous l'indiquer avec des voyants ou un message d'erreur. TF1 | Reportage T. Vartanian, L. Merlier, C. Arfel