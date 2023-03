Carburants : le plein de promos

Oubliez les prix affichés. Dans une des enseignes, le plein de carburant de Béatrice ou de Candice leur coûte deux fois moins cher, mais à une seule condition, il faut remplir son caddy pour plus de 100 euros dans l'hypermarché. Une offre dont les clients étaient nombreux à en profiter ce vendredi matin. Les clients à la pompe, eux, ont trois jours pour faire leurs emplettes. Le but de l'enseigne est de vendre son carburant à prix coûtant et d'attirer les clients dans les rayons. Quant au carburant, il flirte toujours aux alentours de deux euros le litre. Dans de nombreuses stations, faire le plein c'est fini. En moyenne, on remplit son réservoir pour 20 euros seulement. Selon les automobilistes : "C'est à peu près dix litres" ; "C'est, ou on mange, ou on met de l'essence, on n'a pas le choix". Ces dernières semaines, d'autres supermarchés ont proposé le remboursement d'une partie de votre essence ou de votre gasoil sous forme de bons d'achat. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russel