Carburants, les Allemands font le plein chez nous

Il y a une file d'attente dès l'ouverture de la station. On y trouve un certain nombre de plaques françaises, mais aussi des automobilistes allemands venus faire le plein et profiter d'une belle ristourne à la pompe. Avec une telle différence de prix, certains ont apporté un jerrican de cinq litres dont le transport est autorisé pour optimiser leur voyage. Il y a quelques mois, la situation était pourtant bien différente. Les automobilistes français ne sont pas vraiment surpris. Pour les Alsaciens, jouer à saute-frontières n'a rien d'inhabituel. On recherche les meilleurs prix là où ils se trouvent, peu importe le pays. Effectivement, outre-Rhin, ce n'est pas vraiment l'effervescence. Depuis ce jeudi, les remises de 30 centimes pour le super, et les remises de 14 centimes pour le diesel octroyés par le gouvernement allemand ont pris fin. Il reste les derniers étourdis. La fin de la remise gouvernementale outre-Rhin et le début des ristournes côté français ont provoqué un effet de vase communicant entre les deux pays. TF1 | Reportage P. Vogel, É. Schings