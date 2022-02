Carburants : les pompistes indépendants dans l’impasse

Ce mardi, Francis Causse, pompiste indépendant dans la ville de Foissac (Aveyron), doit encore augmenter le prix de son gasoil. Il n’a pas le choix. S’il achète son essence à un grand groupe pétrolier, c’est lui qui détermine le tarif de vente, mais sa marge n’est que de quelques centimes. Depuis quelques mois, l’activité a baissé de 30%. A chaque augmentation du prix de l’essence, les clients réduisent leur consommation à la pompe. Et les opérations promotionnelles des centres commerciaux n’arrangent rien. Pour la station d’essence, la boutique sert souvent de dépannage pour les passants. C’est le cas d’un artisan, qui ne dépensera pas plus de 25 euros à la station. Mais le lieu a quand même ses habitués, des habitants des villages environnants, soucieux de faire vivre les indépendants . Conscient du service rendu, Francis ne veut pas fermer sa station essence. Mais pour survivre, il a dû diversifier son activité et monter une entreprise de pneu. Dans l'Hexagone, 4 000 stations services sont détenus par des indépendants. C’est 15% de moins qu’il y a dix ans. TF1 | Reportage P. Mislange, J. M. Lucas