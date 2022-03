Carburants : les prix deviennent fous

Ils sont venus profiter de la bonne affaire du moment. Depuis ce vendredi matin et pendant deux jours, dans toutes les stations-service d'une enseigne, c'est un euro le litre de carburant. "Ça fait un coup de pouce et je trouve que c'est une bonne surprise pour les gens qui travaillent", "Là, on ne peut pas trouver moins cher, c'est vraiment un cadeau", se réjouissent ces automobilistes. Pour en profiter, cette mère de famille doit d'abord payer le prix normal, 2,16 euros le litre de gazole. La différence lui sera remboursée sous forme de bon d'achat. Grâce à l'opération, elle peut donc aller faire un bon petit caddie pour bénéficier du bon de réduction. Pour que ce dernier soit valable, il faut tout de même faire 100 euros de courses minimum. Alors, est-ce réellement le bon moment pour acheter du carburant ? Pas vraiment, à en croire la baisse des prix à venir. Dès lundi, dans d'autres enseignes, ce sera 35 centimes de moins le litre de gazole. En ce moment, le prix du baril de pétrole joue au yoyo : 120 dollars il y a une semaine, 133 il y a trois jours et aujourd'hui, il rechute à 111 dollars. Comment expliquer cette volatilité ? TF1 | Reportage V. Dépret, L. Deschateaux