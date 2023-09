Carburants : les stations-services autorisées à vendre à perte

Des prix à la pompe toujours plus hauts et des automobilistes toujours plus excédés. Pour faire baisser le coût du carburant, la Première ministre a annoncé que les distributeurs pourraient désormais revendre à perte, une pratique normalement interdite dans le pays. Jusqu'à présent, si la station achetait son carburant 1,80 euro le litre, elle ne pouvait pas le revendre moins cher. Avec cette nouvelle annonce, cela sera désormais possible. La grande distribution refuse pour l'instant de s'exprimer à ce sujet, mais cela pourrait être une bonne nouvelle pour les enseignes. En effet, le carburant représente pour elles un produit d'appel qui permet d'attirer les gens en magasin. Difficile cependant de s'en sortir en vendant à perte pour Frédéric Blosse, pompiste indépendant. Mais si lui ne baisse pas ses tarifs, comment pourra-t-il rivaliser avec les prix cassés des grandes surfaces ? C'est aujourd'hui ce qui inquiète les indépendants. Ils demandent aujourd'hui un coup de pouce supplémentaire, une compensation financière de la part du gouvernement. TF1 | Reportage L. Kebdani, V. Diestch, C. Hanesse