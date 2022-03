Carburants : les tarifs des auto-écoles vont-ils augmenter ?

Ce moniteur d'auto-école fait en moyenne 4 000 kilomètres par mois avec sa voiture. En tout, Thierry Bourdeilletas gère trois auto-écoles et neuf véhicules qui roulent en permanence. L'augmentation des prix de carburant l'inquiète pour son entreprise. De retour dans son bureau, Thierry fait ses comptes. "Ça va faire 500 euros de plus sur le mois. Pour le même nombre de véhicules, le même nombre de moniteurs.", nous admet-il. Il a déjà augmenté son tarif de deux euros de l'heure le 1er janvier. Mais sans une baisse des prix du carburant, il sera contraint de répercuter la hausse. Avoir son permis de conduire peut désormais être une source d'angoisse pour les élèves. "Payer le permis c'est une chose, mais pouvoir après payer le gasoil tous les jours, ça va être compliqué pour beaucoup de monde. Ça fait peur", nous affirme Timmy Duffau, candidat au permis de conduire. Chaque auto-école fixe ses tarifs librement, les prix ne peuvent pas augmenter pour les élèves qui ont déjà signé leur contrat. Les prochains eux, pourraient voir la facture s'alourdir. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Arfel