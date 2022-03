Carburants : les taxis en colère

Depuis trois semaines, Mathieu Thuault, chauffeur de taxi, n'arrive plus à gérer la hausse des prix des carburants. Alors ce mercredi matin au Mans, il s'est mobilisé avec des confrères pour la première fois depuis une dizaine d'années. Ces chauffeurs de taxi travaillent majoritairement pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. L'établissement public ne leur prévoit aucune revalorisation du forfait kilométrique. Par contre, le gouvernement leur autorise à augmenter leurs tarifs de 3,5 %. Mais ces artisans taxis demandent que l'État agisse sur leurs taxations pour rester compétitifs. "Nous demandons une baisse de la TVA sur le taxi et nous ne souhaitons pas l'augmentation actée par le gouvernement de 3,5 %. Depuis l'augmentation du coût de la vie en général, ça impacte tout le monde. Donc, nous, on n'a pas envie de pénaliser notre clientèle pour rester attractifs.", nous affirme Pascal Gauché, président de l'union des artisans du taxi de la Sarthe. Stationnés devant la préfecture du Mans ce matin, ils veulent tous se faire entendre. Si le prix des carburants reste aussi élevé, la mobilisation des chauffeurs de taxi devrait s'intensifier ces prochaines semaines. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche