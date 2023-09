Carburants : les vols en hausse

Ludovic Laffineur est ouvrier agricole depuis 17 ans. Des vols de carburants sur les engins, il en a toujours connu. Mais cette année, ça s'est multiplié. "C'est embêtant, parce qu'en arrivant le matin, le réservoir est vide. C'est une perte de temps", se plaint-il. Dans cette entreprise de travaux agricoles, les engins stationnent désormais avec un réservoir vide. Parce qu'il y a quelques semaines, quatre tracteurs ont été chiffonnés, préjudices 1 200 euros. Et il y en a d'autres depuis. La gérante a déposé plusieurs plaintes. Dans la région, on recense au moins trois vols de carburants par semaine. Souvent, ce sont des chiffonnages classiques par aspiration comme sur ces images. Mais parfois, les voleurs se servent d'outils pour percer les réservoirs. En plus du coût du carburant, s'ajoute celui des dégradations. Pourtant, un réservoir coûte souvent 1 000 et 2 000 euros. La FNSEA en appelle les gendarmes pour multiplier les rondes et les surveillances dans les campagnes. TF1 | Reportage M. Fiat, J. Michel, T. Joire