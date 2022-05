Carburants : nouveau coup de chaud sur les prix de l’essence et du diesel

En Lozère (Mende), le gasoil flirte avec les deux euros par litre. C'est l'un des records de l'Hexagone. "On voit que ça augmente tous les jours et on ne sait pas jusqu'à quand on va tenir. Quand on sort, on fait le maximum pour ne pas avoir à sortir tous les jours", témoigne un consommateur. En une semaine, le gasoil a augmenté de six centimes en moyenne. Alors certains s'abstiennent de faire le plein. Avec l'inflation, la remise de 18 centimes par litre accordée par le gouvernement depuis le 1er avril ne permet plus d'alléger la facture: "On cherche les stations moins chères mais on sait que deux jours après ça réaugmente et trois jours après c'est pire". Aujourd'hui, la Lozère fait partie des départements les plus chers du pays. Pourtant, il est impossible ici de se passer de voiture. Pas d'alternatives, les autres solutions sont souvent hors budget. Les automobilistes craignent une nouvelle envolée des prix si les sanctions contre la Russie s'accentuent. Le gasoil russe représente un quart des importations dans l'Hexagone. TF1 | Reportage L. Erhel, A. Garcia