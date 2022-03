Carburants : nouveaux blocages des professionnels

Ils se sont mobilisés dès cinq heures ce lundi matin. Chaque poids lourd doit interrompre son itinéraire, seuls les véhicules légers peuvent passer. "Tout le monde comprend le mouvement. La population est même plus ou moins avec nous", lance un manifestant. Ils sont plusieurs dizaines de patrons de la Manche à s'être rassemblés pour bloquer des points de passage. Il est impossible pour eux de continuer de travailler avec un prix de carburant aussi élevé. Romain dirige une petite entreprise depuis quatre ans. Aujourd'hui, il ne voit plus comment payer ses onze salariés. "Si à terme, on n'a pas trouvé de rentabilité, on fermera. On n'attendra pas d'être sous l'eau", explique-t-il. La semaine dernière, l’État a annoncé une aide de 400 millions d'euros pour aider les transporteurs, mais les routiers demandent des mesures sur le long terme. Une longue journée d'attente s'annonce pour les 400 chauffeurs bloqués, qui se montrent tout de même compréhensifs. "Je suis solidaire à leur mouvement, c'est tout à fait normal", lance l'un d'eux. Une délégation de patrons a rendez-vous cet après-midi avec le préfet du département. Ils espèrent tous pouvoir faire remonter leurs revendications au ministre des Transports. TF1 | Reportage A. Vieira, A. Coulon