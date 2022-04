Carburants : peut-on trouver encore moins cher ?

Dans une station-service des Grésillons, à Asnières-sur-Seine, les prix ont clairement baissé, et encore un peu plus qu’ailleurs, au point de le rappeler dans un message fièrement affiché à l’entrée de la station. Aux 18 centimes de réduction du gouvernement, vient s’ajouter une remise supplémentaire de dix centimes au litre. C’est une réduction de plus, que certains attendaient impatiemment. Heureusement, les cuves sont pleines, mais elles risquent de se vider très rapidement. Dans une autre station, le litre d’essence coûtera seulement 85 centimes d’euro. Cependant, il y a une subtilité. Avant de s’y ruer, il faut savoir qu’il s’agit d’une promotion sous forme de bon d’achat versé par la grande enseigne, à dépenser chez elle, bien évidemment. En clair, si on met 60 litres d’essence, on payera bien 107 euros, mais le magasin remboursera 56 euros, sous forme de bon d’achat. Preuve s’il en faut, quand cette période d’inflation où tout coûte plus cher, le moindre euro économisé peut faire la différence. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Moncelle, B. Lachat