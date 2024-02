Carburants : la hausse des marges des distributeurs fait polémique

Ce jeudi matin à la pompe, les automobilistes font le même constat sur le prix de l'essence : "c'est resté toujours aussi cher" ; "je ne vois pas pourquoi on ne baisse pas le prix du carburant". Voici l'explication : sur un litre de carburant à 1,80 euro, vous payez 45 centimes de pétrole, 26 centimes pour la distribution, onze centimes pour le raffinage et 92 centimes de taxes. En général, lorsque le cours du pétrole brut augmente, les distributeurs diminuent leurs marges pour que le prix ne s'envole pas. A l'inverse, lorsque le prix du brut baisse, ils augmentent leurs marges. Résultat, très peu de changement à la pompe. Et c'est précisément ce que dénonce l'association de consommation CLCV. Normalement, cette marge tourne aux alentours de 15, voire 18 centimes le litre. Si les marges étaient maintenues à un niveau correct, on aurait eu une baisse beaucoup plus importante du prix du carburant. Les distributeurs affirment, eux, qu'ils ne profitent pas de la situation. Le cours du pétrole repart à la hausse ces dernières semaines. Les prix à la pompe ne devraient pas diminuer dans les prochains jours. TF1 | Reportage V. Topenot, C. Nieulac