Carburants plus chers : comment vous adaptez-vous ?

Faire son plein ce mardi matin ne donne pas forcément le sourire. En une semaine, le prix du gasoil a augmenté en moyenne de trois centimes. "Je pense qu'il y a trop de taxes", se plaint un consommateur. Des prix qui augmentent notamment à cause de la situation au Moyen-Orient. Certains partiront moins loin en vacances pour économiser. "Le coût des autoroutes, le coût des transports, et le coût de l'essence, tout est beaucoup trop cher aujourd'hui... Ça a un réel impact sur le budget des Français", déclare une vacancière. Dans une autre station, les prix ont également augmenté. Un professionnel est venu de Paris pour le travail, et cela lui coûte cher. Pour son entreprise, le budget carburant ne cesse d'augmenter. Les opérations à prix coûtant continuent dans différentes enseignes. Beaucoup se renseignent sur les prix avant de faire le plein. Une indemnité carburant de 100 euros pour les travailleurs doit être versée en début de l’année prochaine. Elle pourrait concerner plus de quatre millions d'automobilistes. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos