Carburants : pourquoi sont-ils toujours plus chers ?

Dans certaines stations, le prix du carburant a déjà dépassé la barre symbolique des deux euros. Depuis quelques semaines, il ne cesse d'augmenter. Le prix du baril de pétrole est en hausse et les aides disparaissent. Seul TotalEnergies s'est engagé à ne pas dépasser le tarif des deux euros pour un litre de carburant. Dans une station-service ce mercredi matin, les automobilistes sont résignés. Les pays exportateurs de pétrole ont décidé de réduire leur production. L'essence est donc plus rare et de plus en plus chère. "Nous sommes encore au début de l'effet des annonces de l'OPEP", explique Anna Creti, professeure d'économie. La situation est amenée à durer. Un automobiliste pense déjà à changer ses habitudes. "Je vais repenser à prendre les transports en commun par exemple (...) pour moins dépenser en essence", lance-t-il. Et il n'est pas le seul. Transport en commun, mais aussi vélo, dès qu'elle le peut, Annie laisse désormais sa voiture au garage. En périphérie, les aires de covoiturage attirent, elles aussi, de plus en plus d'automobilistes. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia