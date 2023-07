Carburants : pourquoi toujours si chers à la pompe ?

Dans une station de la région parisienne, 1,86 euro le sans plomb et 1,74 euro le diesel. Des prix qui baissent doucement depuis plusieurs semaines, mais qui restent encore élevés. Contente, l'association de consommateurs CLCV l'est moins. Selon elle, ces prix à la baisse cachent des marges brutes pour les distributeurs, à la hausse ces derniers mois. En 2022, ces marges brutes avaient chuté, notamment avec l'envolée des prix de l'énergie. Mais elles sont ensuite reparties de plus belle, dépassant largement la moyenne habituelle, entre 17 et 18 centimes par litre. Les marges des distributeurs seraient-elles excessives ? D'abord, il faut distinguer les marges brutes des marges nettes, c'est-à-dire, ce que les stations-service gagnent. Entre les deux, il y a un grand nombre de dépenses à ne pas oublier. Il est impossible de connaître la marge précise de ces distributeurs. Plusieurs d'entre eux ont commencé à lancer des opérations promotionnelles le week-end. Cela pourrait faire baisser encore de quelques euros vos pleins, pour les vacances d'été. TF1 | Reportage T. Leproux, J. Chubileau, C. Blanquart