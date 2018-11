Carburants : les prix flambent sur l'Île-d'Yeu

En Vendée, dans l'unique station-service sur l'Île-d'Yeu, le prix des carburants bat des records. À deux euros le litre, c'est contraignant pour les automobilistes. Le paysagiste Renaud Barault utilise par exemple quotidiennement sa camionnette sur ses chantiers et voit directement les conséquences sur les factures. Les habitants ont rapidement fait les comptes, le litre du carburant coûte 50 centimes de plus que sur le continent. Leur insularité y est pour beaucoup, car il faut compter l'acheminement par bateau, les taxes et le stock limité. Pour amortir leurs dépenses, les insulaires ont deux alternatives : la voiture électrique ou pédaler. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.