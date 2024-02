Carburants : quand des stations rouvrent à la campagne

Pour les habitants de Dun-sur-Meuse, c'est une délivrance. Ils n'ont plus à faire 30 kilomètres aller-retour pour trouver de l'essence. C'est la municipalité qui a décidé d'investir 270 000 euros pour remettre aux normes et rouvrir une station automatique. Les pompes étaient à l'arrêt depuis trois ans. Dans le nord de la Meuse, les icônes symbolisant les stations-services sont bien peu nombreuses sur le GPS. Au centre de cette zone, la station de Dun-sur-Meuse est donc la bienvenue. Avec en plus des prix très compétitifs, c'est l'intérêt d'une station communale. Pierre Ploner, le maire, passe lui-même les commandes pour que le prix des carburants couvre juste les frais de fonctionnement. Il a aussi obtenu que l’État et la région Grand Est financent 75% des travaux pour offrir un service indispensable aux 3 000 habitants du pays. Près de 20 kilomètres plus au sud, à Consenvoye, cela fait dix ans que la commune a repris la gestion de la station. Les habitants, mais aussi les artisans, apprécient. Une employée municipale a même été embauchée pour développer l'activité avec un service de colis et de l'épicerie. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse