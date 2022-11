Carburants, qui sera concerné par les prochaines aides ?

Au volant de sa voiture, Patrick Karsenti, infirmier libéral, parcourt 130 kilomètres par jour pour aller soigner une trentaine de patients. Mais depuis la hausse des prix, ses trajets lui coûtent beaucoup trop chers. Selon lui, les charges ont quasiment doublé. Avec dix plein d'essence par mois, il paye désormais 1 000 euros, soit 400 euros de plus à débourser chaque mois. Il espère alors toucher les futures aides du gouvernement pour pouvoir continuer ses visites. On se demande alors qui sera concerné par cette future aide. Toute personne utilisant sa voiture pour aller travailler, mais son versement dépendra de vos ressources. Par exemple, une personne seule sans enfant devrait gagner moins de 14 100 euros par an pour y avoir droit. Le gouvernement veut ainsi aider les ménages les plus modestes. Pour demander cette aide, il faudra probablement vous rendre sur le site des Finances publiques, entrer le numéro de votre carte grise, le nom de votre entreprise et le nombre de kilomètres parcourus. Les gros rouleurs toucheront sans doute plus que les petits. Néanmoins, le gouvernement n'a pas encore fixé le montant de cette aide. Elle devrait être mise en place début 2023. TF1 | Reportage M. Alibert, P. Dumortier, P. Fontalba