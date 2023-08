Carburants, sortez de l'autoroute !

En roulant sur l’autoroute, après seulement quelques kilomètres, un constat sans appel. Au moment de passer à la pompe, la barre tant redoutée des deux euros est franchie pour le gazole et le sans-plomb. Les automobilistes font le plein à reculons. Les vacanciers sont atterrés par l’envolée des prix, d’autant que le carburant est de quinze à 25 centimes plus cher sur l’autoroute. Il faut donc sortir de l’A6 et faire un crochet dans la commune alentour pour trouver la station la moins chère. C’est le cas dans un supermarché à Beaune (Côte-d'Or), à cinq minutes du péage. Sur les lieux, le plein coûtera de douze à 20 euros moins cher. Les automobilistes craignent que la hausse se poursuive. La Russie et l’Arabie Saoudite, pays producteurs de pétrole, imposent leurs lois sur les marchés et font augmenter les prix. Ils le font surtout pendant l’été, puisque la demande en carburant est énorme. Les stations sur l’autoroute justifient leur prix en raison du coût d’exploitation plus élevé et de pompes ouvertes 24/24H. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, T. Gathy