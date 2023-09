Carburants trop chers, des transporteurs en faillite

Des camions bientôt vendus aux enchères, c'est tout ce qui reste de l'entreprise de Bruno Le Gallo. En juillet dernier, il a mis la clé sous la porte, un crève-cœur. Ses véhicules circulaient à l'international. En dépit de ses efforts de gestion, il a décidé de stopper son activité. Ses recettes n'arrivaient plus à couvrir ses factures de carburant. Nous avions rencontré ce patron l'an passé. À l'époque, il nous confiait son inquiétude face à l'envolée des coûts du gasoil. Le cas de Bruno n'est pas isolé, car la filière vit des heures difficiles. Claude Rault, chef d'entreprise, le constate en lisant la presse spécialisée. Sa structure compte une cinquantaine de camions. Lui aussi subit la hausse des prix du carburant ainsi que celles des péages ou des pneumatiques, mais il a réussi à maintenir son outil de travail. Afin de protéger le secteur, l'État va maintenir sa ristourne de quinze centimes par litre pour les routiers. Malgré tout, les syndicats redoutent de nouvelles augmentations à la pompe. Dans le pays, le transport représente plus de 57 000 entreprises et génère 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec