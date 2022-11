Carburants : trop d'idées reçues circulent encore

Si vous êtes du genre nerveux ou à aimer vous faire remarquer, l'éco-conduite peut être un sacré changement, mais elle peut vous faire gagner dix à vingt pour cent de consommation de carburant. Et beaucoup d'automobilistes ont déjà un avis sur la question : "La fluidité, c'est ce qui permet de moins consommer, de moins polluer aussi" ; "Il faut pouvoir avoir le temps" ; "Ne surtout pas accélérer puisque ça pompe énormément". Pour démêler le vrai du faux, nous sommes retournés à l'auto-école avec une première question en tête : pour faire des économies, doit-on vraiment rouler plus lentement ? Il faut surtout passer la bonne vitesse au bon moment. Eco-conduite ou non, le temps de trajet sera le même. Pour limiter sa consommation de carburant, il faudrait également passer au point mort, notamment dans une descente. Une idée à oublier, car rouler au point mort ça consomme énormément. Autre idée reçue : puisqu'on passe plus régulièrement les vitesses, l'éco-conduite userait plus vite la voiture comme les freins ou le moteur. Sachez que la deux surconsomme. On essaie de passer les vitesses au maximum, ne pas faire ronfler le moteur. Il faut donc être actif. Dans les véhicules les plus récents, il y a des indications au sein même de la voiture. Par exemple, il faut enlever le coffre de toit quand on ne l'utilise pas pour faire des économies de 10% sur sa consommation. TF1 | Reportage C. Olive, E. Levy