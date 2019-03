Le cardinal Barbarin condamné pour non-dénonciation d'agressions pédophiles

C'est un signal fort pour les victimes. Le cardinal Barbarin a été reconnu coupable de non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs par un prêtre de son diocèse. Il est condamné à six mois de prison avec sursis. Ses avocats ont annoncé qu'ils vont faire appel de la décision. Pour François Devaux, partie civile et président de l'association La Parole libérée, "c'est une grande victoire pour la protection de l'enfance". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.