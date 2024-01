Cargo en difficulté : opération de sauvetage en Bretagne

Il fend la mer, l'Abeille Bourbon est actuellement en train de remorquer un cargo de 150 mètres de long, le Guana, un navire panaméen. Au QG des opérations, nous appelons le commandant du remorqueur. L'opération commence ce mercredi, alors que le Guana est au large des côtes bretonnes. Un incendie se déclare à bord. L'équipage éteint les flammes, mais elles ont eu le temps de détruire le moteur. Alors, les hommes appellent à l'aide. La mer, agitée par la tempête Gerrit menace le navire. Un bâtiment hôpital espagnol à proximité, et un hélicoptère de la Marine nationale interviennent et évacuent les 20 marins à bord. L'intervention a été compliquée par les conditions météo, "avec des vents de 70 km/h, dans une mer qui était assez déchaînée, jusqu'à six mètres de creux et un navire qui roulait bord sur bord entre 20 et 40 degrés", explique le vice-amiral d'escadre Jean-François Quérat, préfet maritime de l'Atlantique. Tout l'équipage est maintenant sain et sauf. Le remorqueur et le Guana devraient arriver à Brest (Finistère) vers 21 heures. TF1 | Reportage F. Litzler, J. Jeunemaître, R. Cann