Carla de The Voice Kids sort un nouvel album

À quatorze ans, Carla Lazzari sort son premier album intitulé "L'autre moi". Découverte en 2018 dans The Voice Kids, elle a depuis enregistré treize chansons. Son premier titre "Bim bam toi" est déjà un tube international et a été vu des millions de fois partout en Europe. À Nice (Alpes-Maritimes), sa ville natale, elle nous raconte l'origine de cette chanson. Son prochain défi est de créer son propre show sur les scènes du pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.