Carlos Ghosn en fuite au Liban

L'ancien PDG de Renault-Nissan est bel et bien arrivé au Liban. Il est désormais libre. Suite à l'acte qu'il vient de commettre, Carlos Ghosn a tenu s'expliquer dans un communiqué. "Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité. Je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique", a-t-il énoncé. Quelle sera la suite de cette affaire ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.