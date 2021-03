Carnaval à Marseille : une fête qui laisse un goût amer

De la musique, de la danse et des masques sur les yeux plutôt que sur le nez et la bouche. La veille, dans les rues de Marseille, le carnaval de La Plaine a rassemblé 6 500 personnes, selon la police. Charlène a participé aux festivités par envie de liberté. "Faut pas non plus qu’on soit les mauvais exemples. Je pense qu’on a juste voulu montrer qu’on était vivant", affirme-t-elle. En fin de journée, les policiers ont dispersé les participants à cette manifestation non déclarée. Bilan : neuf interpellations et des dégradations matérielles. Pour les riverains, cette fête en pleine crise sanitaire laisse un goût amer. Certains parlent de honte, d’autres de rébellion. Les services municipaux, eux, sont en plein nettoyage ce lundi matin. Incompréhension également du côté des soignants alors que les services de réanimation des hôpitaux de la ville sont déjà sous tension. D’ailleurs, le taux d’incidence est de 315 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants dans le département. Selon les professionnels de santé, cet événement pourrait faire peser sur Marseille le spectre d’un reconfinement.