Carnaval de Granville, quelle classe !

Avec des tonnes de confettis, des milliers de sourires, il n’y a pas à dire, le Carnaval de Granville (Manche) a su traverser les années. Deux jours plus tôt, on rencontre Jean-Pierre Doron, le doyen du carnaval. Dans un hangar, une vingtaine de chars sont à peindre, à colmater et à faire briller. Il n’y a pas une minute à perdre. Le bonheur de cet événement traverse la ville et envahit les rues chaque hiver, depuis un siècle et demi. À l’origine de sa création, le grand large, celui que les pécheurs devaient prendre pour se donner du courage. Ils profitaient de la fête. À l’époque de la sortie de guerre, "les marins avaient vraiment besoin de faire la fête, et leur départ correspondait au début du carnaval", explique David Letort, ancien président du comité d’organisation du carnaval de Granville. Réforme des retraites, crise de l’immobilier, réchauffement climatique… ici, tout est matière à rigoler, surtout l’actualité. Celui de Granville est le seul carnaval du pays inscrit au patrimoine immatériel de l’humanité. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby, A. Santos