Carnaval de Nice : la préparation des chars bat son plein

Le carnaval de Nice se déroulera du 15 au 29 février. À dix jours des festivités, les carnavaliers s'attellent à la préparation des chars décorés sur le thème la mode cette année. Dans un atelier à l'abri des regards, ils les montent de toutes pièces, de la structure métallique jusqu'à la peinture. En ce qui concerne les costumes des comédiennes, ils sont fabriqués dans l'atelier des couturières où l'ambiance est beaucoup plus calme.