Le carnaval de Santa Cruz de Tenerife, l'un des plus grands carnavals du monde

Déguisements excentriques, bonne humeur et convivialité sont au rendez-vous pendant le carnaval de Santa Cruz de Tenerife, aux Canaries. Cet événement, qui existe depuis le XVème siècle, est le deuxième plus grand carnaval du monde après celui de Rio. En 2019, des milliers de personnes ont assisté au lancement des festivités qui va durer une semaine.