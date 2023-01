Carnaval : un retour en fanfare

Aux premières notes des musiciens, la foule de carnavaleux exulte. Le premier chahut ne tarde pas à se former. Le but du jeu est un affrontement entre la première ligne et la foule. Le premier bloque l'autre qui derrière pousse de toutes ses forces. C'est le moment le plus physique de l'événement. Pour faire le carnaval, il faut être en forme. Comme il n'y a pas eu officiellement de carnaval depuis deux ans à cause du Covid, la tradition est respectée cette année. Tous les carnavaleux sont maquillés. Certains, en famille, portent les mêmes couleurs. D'autres mettent le clet'che, autrement dit le costume du carnavaleux. Les berguenaeres ou des hauts parapluies colorés sont aussi de sortie. Pour se dire bonjour, les participants s'embrassent ou font un zôt'che. Lorsque les carnavaleux arrivent dans le centre de la ville, le maire les attend au balcon avec les harengs. Il va les libérer aux cris de la foule. La tradition est de les jeter à la foule. La saison du carnaval de Dunkerque est bien lancée. Il va durer trois mois et passera par toutes les grandes villes du Nord. Et ce début fait un bien fou. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman