Carnet de route au Japon (4/6) : le shugendo, une branche très ancienne du bouddhisme japonais

Dans le village de Haguro loge un "sacré" personnage. C'est en tenue de yamabushi que Sylvain Guintard nous accueille. Ce moine bouddhiste montagnard vient de Chambéry, mais il a le Japon dans la peau. Depuis 40 ans, Sylvain Guintard est adepte d'une branche très ancienne du bouddhisme japonais : le shugendo. Pour faire le tour des montagnes sacrées du pays, il lui a fallu six mois. Nous le retrouvons à la cinquantième étape de son pèlerinage au pied du Mont Haguro. A l'entrée du sanctuaire, Sylvain Guintard nous invite à découvrir l'histoire de sa religion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.