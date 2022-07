Carnet de route au Portugal, les azulejos d'Aveiro

C'est une église qui ne ressemble à aucune autre dans laquelle nous pourrions rester des heures pour en scruter chaque détail. Sur la route qui nous mène de Porto à Aveiro, une immense façade permet de prendre du Portugal plein les yeux. Chaque côté du clocher offre une inspiration différente. L'église de Válega est un chef-d'œuvre de l'art de la peinture de carreau. Bâti autour de quelques canaux, il n'en fallait pas plus pour qu'Aveiro revendique le surnom de Venise portugaise. Aveiro est réputé pour les azulejos. Pour en être définitivement convaincu, il suffit de se rendre à la gare. C'est la plus belle du pays. Admirer ces œuvres d'art, c'est prendre le risque de rater son train. Les fabriques artisanales deviennent extrêmement rares. Dans l'une des dernières usines, on travaille à la commande et à la main. Art contemporain, modèle reproduit du 18e siècle, carreau d'inspiration hispano-arabe, art moderne... la grande fierté des travailleuses est de contribuer à la préservation du patrimoine portugais. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier, E. Pinto