Carnet de route au Portugal, les incontournables de Porto

Le voyage commence à peine, et déjà, une habitante annonce les couleurs de Porto :"Qu'est-ce-qui nous manque ici ? On a le fleuve, on a les bateaux, les gens. On est heureux !". Bienvenue dans les ports du Douro. Dans ce quartier les pieds dans l'eau, on a la Ribeira, le centre historique de Porto. Les touristes ont pris la place des habitants, et les hôtels celle des appartements. Un simple rayon de soleil illumine les façades d'azulejos. Les antiques tramways des années 20 servent autant à se déplacer qu'à soigner le décor. Un endroit qui fascine ici, c'est la librairie "Lello", ouvert par un Français qui a gagné à la loterie. Récemment, elle a été élue la plus belle du monde, grâce notamment à son escalier central. Il évoquerait une silhouette féminine. Dans le sous-sol, interdit au public, se cache une collection exceptionnelle : des éditions rares, anciennes, souvent signées. Côté gastronomie, découvrons l'une des spécialités du lieu : la francesinha. Inventé par un Portugais qui a vécu en France, c'était au début une sorte de sandwich avec du jambon et du fromage. Puis, petit à petit, cela s'est amélioré. Dans tous les cas, il faut recouvrir le tout de beaucoup de fromage. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier, E. Pinto Coelho