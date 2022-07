Carnet de route au Portugal : les ruelles de Lisbonne

Lisbonne a cette force de traverser le temps sans perdre de son authenticité. On peut l’admirer de haut. Dans la ville, les tramways centenaires sont entrés dans le décor. Le moderne côtoie le traditionnel. Les magasins typiques résistent aux boutiques branchées. Les boutiques sont appréciées des habitués, mais pas seulement. Ce sont des points de passage obligés des visites touristiques. Les guides le savent, ça marche à tous les coups. On surnomme Lisbonne la ville aux sept collines. La parcourir consiste à faire de nombreuses montées et descentes. Pour atteindre le quartier du Bairro Alto, il existe un vieux funiculaire. Les nombreuses places incitent à la pause. Un kiosque, quelques tables à l’ombre, on peut y reprendre des forces. On longe le Tage pour atteindre Belém. Ce dernier n’est pas célèbre que pour sa tour. Il y a une file d’attente permanente pour avoir la pâtisserie réputée depuis 1837, le pastéis de nata. Tous les soirs d’été, le quartier d’Alfama prend des kermesses à ciel ouvert. Même le soleil couché, Lisbonne est une fête. TF1 | reportage S. Rang Des Adrets, A. Barrier