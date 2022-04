Carnet rose en Moselle : les cigogneaux sont nés

En ce moment, les cigognes surveillent très attentivement leurs nids. A Sarralbe (Moselle), c'est la saison des naissances. Grâce à une webcam, il est possible d'assister aux premières heures des cigogneaux. "Tous les ans, on suit ça avec beaucoup de patience et on les attend", explique une passante. Depuis six ans, avec l'installation de la caméra, les cigognes sont devenues l'emblème de Sarralbe. Environ 36 couples nichent actuellement. "Pour nous, c'est la fierté que les cigognes sont revenues. Maintenant à Sarralbe, c'est sacré les cigognes", lance une habitante. Chez les cigognes, entre le père et la mère, le partage des tâches se fait en totale parité. En Lorraine, Dominique Klein suit ces oiseaux depuis de nombreuses années. La webcam des cigognes de Sarralbe est consultée 50 000 fois par jour. Parfois, à l'autre bout du monde, Luc Bircker, passionné, se connecte quotidiennement. En trois mois, les cigogneaux vont multiplier leur poids par 40. Ils seront ensuite capables de voler et de migrer à plusieurs milliers de kilomètres. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly