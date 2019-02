Carnoux-en-Provence : des cours pour aider les personnes âgées à se familiariser avec Internet

A Carnoux-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, des retraités apprennent à naviguer sur Internet. Ils bénéficient d'une initiation gratuite proposée par la Maison du Bel Âge au sein de la commune. Cet établissement reçoit également les personnes âgées pour les aider dans les démarches administratives. Ayant accueilli plus de 16 000 personnes depuis son ouverture, 20 autres établissements verront prochainement le jour dans les Bouches-du-Rhône. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.