Caroline Garcia, une Française au sommet

À la précision de ses coups, Caroline Garcia ajoute le souci du détail. Chapeau de cow-boy pour célébrer sa victoire au Texas. Après 1h41 de match, elle est passée en une fraction de seconde de la rage de vaincre au bonheur de gagner. La meilleure des huit meilleures joueuses de l'année. Émotion partagée avec son père. "Je remercie toute mon équipe qui m'a soutenu depuis l'âge de douze ans et m'a permis de devenir une meilleure personne et une meilleure joueuse", a-t-elle affirmé. Elle est la seconde française à décrocher ce titre, 17 ans après Amélie Mauresmo. L'histoire commence au club de Villeurbanne avec une enfant qui a des qualités athlétiques, beaucoup de détermination et de l'ambition. Elle entrera dans le top 10 en 2017, puis stagnera et redescendra à la 60e place. En 2020, elle nous avait raconté sa vie de joueuse confinée. Elle s'est accrochée pour remonter la pente et en mai dernier elle gagne le double féminin de Roland-Garros avec Kristina Mladenovic. Cette nuit, c'est le Masters au Texas qui la propulse quatrième place mondiale. Ce n'est peut-être qu'un pas sur son chemin, un petit pas de plus vers les sommets. TF1 | Reportage M. Izard, S. Deshaies, A. Suilverman